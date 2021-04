'Steeds meer ondernemers zoeken hulp vanwege financiële problemen'

Steeds meer ondernemers zoeken hulp bij de Nederlandse Schuldhulproute. In een half jaar tijd hebben 12.000 ondernemers een test gedaan om te checken wat hun financiële situatie is. Meer dan de helft daarvan bleek in zulke zware problemen te zitten, dat ze er niet meer zelf uit kunnen komen.

Ook belden duizenden ondernemers met de hulplijn voor geldzorgen (0800-8115), die sinds september vorig jaar bestaat. "We merken dat het steeds drukker wordt", zegt Frederieke Kokol van Geldfit, een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute. "Voorheen belden vooral particulieren, nu zijn het ook ondernemers en zzp'ers. Die vragen vooral waar ze naartoe moeten voor bepaalde regelingen en hoe ze verder moeten als ze daar niet voor in aanmerking komen."

De problemen zijn divers. "Wat we het meest horen is dat mensen niet meer weten hoe ze hun financiële problemen moeten oplossen", zegt Kokol. "Ook krijgen we veel mensen aan de lijn die willen weten hoe ze de schulden van iemand in hun buurt bespreekbaar kunnen maken. Daarnaast bellen bijvoorbeeld mensen van wie de partner, die de financiële administratie deed, is overleden. Of jongeren, die graag uit huis willen."