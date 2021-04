Hoge golven en harde wind teisteren strandhuisjes aan Noord-Hollandse kust

Harde wind en hoge golven veroorzaken problemen aan de Nederlandse kust. Tussen Castricum aan Zee en Wijk aan Zee zijn strandhutten kapotgewaaid en in zee verdwenen. Ook strandhuisjes zijn beschadigd. Een strandpaviljoen in aanbouw is grotendeels weggespoeld.

Er dreigen ook problemen ten noorden van de Waddeneilanden. Daar is containerschepen gevraagd hun route aan te passen.

Doordat het water door de krachtige noordenwind over een gebied van honderden kilometers wordt opgestuwd, ontstaan golven tot 6,5 meter hoog. Bij Castricum aan Zee slaat de zee tegen de duinen aan.

Op je rug liggen

In Wijk aan Zee proberen mensen te voorkomen dat hun strandhuisjes wegspoelen. "Ik dacht: ik moet toch even komen kijken of alles er nog goed bijstaat en er wat zakken zand tegenaan zetten. Als het vannacht nog erger wordt, dan heb ik in ieder geval het gevoel dat ik er iets aan gedaan heb", zegt Peter Admiraal bij NH Nieuws.

Admiraal heeft al 35 jaar een strandhuisje in Wijk aan Zee en wijst erop dat ook harde wind bij het strandleven hoort. "Het is niet alleen op je rug in de zon liggen. Het kan ook eventjes helemaal anders zijn."

Van Noord-Noorwegen tot de Wadden

"Er is een heel langgerekt gebied met harde wind. Dat gaat echt van Noord-Noorwegen tot helemaal tegen de Wadden aan. Allemaal uit dezelfde windrichting, dus de golfhoogte bouwt zich behoorlijk op", zegt Peter van Suijlekom bij Omrop Fryslân. Van Suijlekom is verkeersleider op vuurtoren de Brandaris op Terschelling.

Omdat de Noordzee ter hoogte van de Waddeneilanden geleidelijk ondieper wordt, kunnen de golven daar over een grote afstand uitrollen. De eilanden zelf verwachten dan ook weinig problemen. Maar containerschepen krijgen voor alle zekerheid het advies om de noordelijke route te varen, in plaats van de zuidelijke die ze normaal nemen. De noordelijke route is dieper en ligt verder van de eilanden af. Volgens Van Suijlekom volgen de containerschepen die nu in het gebied varen het advies op.

"Dit soort hoge golven bij noordwestenwind komt een paar keer per jaar voor", zegt een woordvoerder van Kustwacht Nederland. "Vanaf golven van 4,5 meter hoog roepen we actief containerschepen van 200 meter of langer op om een andere route te nemen."

Vanmiddag om 12.00 uur was de verwachting dat de hoogste golven rond 19.00 uur of 20.00 uur vanavond zullen ontstaan. "Die situatie zal tot morgenochtend ongeveer 05.00 uur duren", zegt de woordvoerder.

MSC Zoe

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het containerschip MSC Zoe tijdens stormachtig weer 342 containers. Dat schip voer toen de zuidelijke route.

Sinds die tijd vinden de Waddeneilanden dat containerschepen bij harde wind of storm altijd de noordelijke route moeten varen. Ook de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) vindt dat. Maar tot nu toe is het niet verplicht om van route te wijzigen.