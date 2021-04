Eerste stappen gezet voor vlucht Mars-heli, 'succes zou doorbraak betekenen'

Mars staat nu op ruim 260.000 kilometer van de aarde en signalen doen er een kwartier over om Mars te bereiken. Ingenuity is dus volledig voorgeprogrammeerd om zijn korte vluchtjes zelfstandig uit te voeren. Of dat goed gaat, is niet de grootste zorg. "Het helikoptertje heeft een krachtige processor aan boord. Met een laser meet hij hoe hoog hij vliegt en een camera geeft informatie over de afgelegde weg en over de vlakheid van de landingsplek. Je wilt niet dat er een pootje op een rots terechtkomt en de helikopter omvalt."

Het helikoptertje is eindeloos getest in speciale windtunnels waarin de Mars-atmosfeer werd nagebootst. Maar alles testen kan niet. "De zwaartekracht kun je hier natuurlijk niet goed nabootsen. En het ding heeft negen maanden ingepakt onder Perseverance door de ruimte gevlogen. Er kan van alles misgaan, maar in de praktijk gaat het verrassend vaak goed."

In deze video-animatie is te zien hoe Ingenuity moet opstijgen: