Dragonfly naar Titan: NASA stuurt in 2026 drone naar Saturnusmaan

Dragonfly was een van twee missies waar NASA uit moest kiezen. De andere, Caesar, zou naar een komeet worden gestuurd om een monster te nemen en dat naar de aarde zou brengen voor onderzoek. De missies behoren tot NASA's New Frontier-programma, waar eerder succesvolle missies als de New Horizons-sonde naar Pluto uit voortkwamen.

Planeetwetenschapper Inge Loes ten Kate is blij met de keuze. "Titan is een ontzettend interessante maan. Aan de ene kant is het een soort mini-aarde, maar dan veel kouder. We zien allerlei processen die we op aarde ook zien, maar dan met methaan in de hoofdrol in plaats van water."

Onderzoekers willen weten of bepaalde processen hetzelfde gaan als op aarde, hoe de maan aan zijn dikke atmosfeer komt en natuurlijk: of er een exotische vorm van leven zou kunnen zijn. "Dat we nu met Dragonfly dit soort vragen kunnen gaan oplossen, is natuurlijk geweldig. En heen en weer vliegen over een maan aan de andere kant van het zonnestelsel, hoe ontzettend cool is dat?