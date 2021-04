Bosma (PVV) kandideert zich weer als Kamervoorzitter

De eerste uitdager van Khadija Arib heeft zich gemeld: PVV'er Martin Bosma stelt zich kandidaat voor het Kamervoorzitterschap. Op Twitter schrijft hij dat de Kamer weer een tegenmacht moet worden. "Niet meer als lammetje van het kabinet, maar als leeuw van het dualisme. Nu meer dan ooit."

De 56-jarige Bosma zit 14 jaar in de Tweede Kamer en was de afgelopen jaren ondervoorzitter. In 2016 stelde hij zich kandidaat om scheidend voorzitter Anouchka van Miltenburg op te volgen, maar toen legde hij het af tegen Arib. Na de Tweede Kamerverkiezingen een jaar later kandideerde Bosma zich niet, omdat hij geen kans zou maken vanwege een 'cordon sanitaire' tegen de PVV.

Dit keer lijkt Bosma in ieder geval steun te krijgen van een andere partij: Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet liet gisteren al weten dat de PVV'er zijn favoriet is. "Wij zullen uiteraard zijn kandidatuur steunen en voor hem stemmen!" PVV-leider Wilders schrijft op Twitter over zijn partijgenoot: "Wat een enorme kanjer, een betere voorzitter is er echt niet!

Andere kandidaten?

PvdA'er Arib zit de Kamer nu ruim vijf jaar voor en heeft in november al gezegd dat ze graag door wil. Voor de rest hebben zich nog geen kandidaten officieel gemeld. Genoemd worden D66-Kamerlid Vera Bergkamp en VVD-Kamerlid Ockje Tellegen. Die laatste kwam ook terug als suggestie in de aantekeningen van de gesprekken van de verkenners.

Vorige week is de profielschets vastgesteld voor de functie. Een voorzitter moet beschikken over "gedegen parlementaire ervaring" en "inzicht in de staatsrechtelijke verhoudingen". En de voorzitter moet leiding kunnen geven "met begrip voor de mogelijkheden van het ambtelijk apparaat".

Verder staat erin dat de voorzitter het dualisme tussen de Tweede Kamer en het kabinet moet bevorderen. Daarmee wordt de taakverdeling bedoeld tussen het kabinet en de Kamer: de regering regeert, het parlement controleert.

De Tweede Kamer kiest woensdag de nieuwe voorzitter, kandidaten kunnen zich tot morgenochtend 10.00 uur melden. Alle kandidaten mogen een voordracht houden, waarna de anonieme stemming begint. Indien nodig zijn er meerdere rondes, totdat een kandidaat de absolute meerderheid heeft.