Tweede Kamervoorzitter Arib wil door, 'ervaring en stabiliteit belangrijk'

Khadija Arib wil weer voorzitter van de Tweede Kamer worden na de verkiezingen van maart 2021. In een interview met De Telegraaf zegt ze dat ze een maatschappelijke plicht voelt om door te gaan. "Continuïteit, stabiliteit en ervaring is belangrijk in de Kamer en zeker voor het Kamervoorzitterschap".

Arib wil op de kandidatenlijst komen te staan van haar partij, de PvdA. Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar kiest de Kamer zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter. Als Arib daarbij niet wordt gekozen, gaat ze opnieuw het Kamerwerk doen. "Als je in de Kamer wordt gekozen, moet je ook gewoon in de Kamer gaan zitten. Dat is gewoon zo", zegt ze.

Hoogtepunt

In januari 2016 werd Arib voor de eerste keer gekozen en in maart 2017 werd zij herkozen. Doorgaans levert de grootste partij (dat is de VVD) degene die deze prestigieuze functie in het parlement bekleedt. Maar in de Eerste Kamer zit al een VVD-voorzitter en Arib van de sterk verkleinde PvdA-fractie kon blijven.

Ze heeft lang nagedacht over het opnieuw kiezen voor het voorzitterschap. Er is haar gezegd om op het hoogtepunt te stoppen. "Maar wanneer zit je op je hoogtepunt? Ik voel me hier thuis en ik denk dat ik een toegevoegde waarde heb." Ze wil zich onder meer gaan richten op het inwerken ("inburgeren") van de nieuwe Kamerleden.

Vasthoudend

Arib oogst veel lof, ook in het buitenland, over haar optreden als Kamervoorzitter, maar ze kan ook lastig zijn, erkent ze in De Telegraaf. Vooral rondom de renovatie van de Tweede Kamer heeft ze regelmatig kritiek gehad op haar stevige opstelling over onder meer het werk van de door het kabinet geleverde architecten.

Nu speelt dat het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, onder leiding van Arib, bezwaren heeft tegen een tijdelijke verhuizing naar een mogelijk niet-coronaproof voormalig ministerie naast het Centraal Station.

"Als ik vind dat iets niet kan, dan ben ik daar vasthoudend in", zegt ze. "Soms realiseren mensen zich ineens dat ik ook nog een standpunt heb. Dat is kennelijk niet de bedoeling. Maar ik laat me niet zomaar aan de kant zetten."