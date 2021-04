ChristenUnie-leider Segers: er is iets geknapt, niet met Rutte in nieuw kabinet

Afgelopen week is er iets geknapt bij ChristenUnie-leider Segers, waardoor hij in een nieuw kabinet niet meer wil samenwerken met VVD-leider Rutte. "Er wordt op een manier met de waarheid omgegaan, die voor ons heel problematisch is. Het was de druppel die de emmer deed overlopen."

Er moet wat Segers betreft een eind komen aan "een cultuur waarin de toeslagenaffaire heeft kunnen plaatsvinden, eerder al de bonnetjesaffaire, waar op een manier met de waarheid is omgegaan die voor ons heel problematisch is." De manier waarop met tegenmacht wordt omgegaan noemt Segers "heel schadelijk voor de politieke cultuur". "Er is van de week iets heel groots gebeurd en dan moet je nieuwe keuzes maken".

De ChristenUnie wil in het demissionaire kabinet, dat volgens Segers missionair is op corona-gebied, blijven samenwerken. In een volgend kabinet is samenwerking met de VVD wat Segers betreft nog wel mogelijk, maar dan wel met een andere premier. "Wij sluiten geen partijen uit". Segers spreekt ook uit dat er op veel momenten "goed is samengewerkt" en zegt dat er veel persoonlijke waardering is voor Rutte.