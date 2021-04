Leger Mozambique kamt kuststad Palma uit op IS-strijders

Het Mozambikaanse leger zoekt naar jihadisten in de stad Palma. De islamitische terreurorganisatie IS claimde maandag dat hun strijders de kuststad in het noordoosten hadden ingenomen. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven, nog eens zestig worden vermist.

De staatstelevisie toont beelden van nagenoeg verlaten straten. Het leger zegt dat de jihadisten zich verborgen houden en dat militairen de stad uitkammen.

"Het gaat om kleine groepjes", zegt defensiewoordvoerder Chongo Vidigal tegen nieuwswebsite Africa News. De strijders zouden zich schuilhouden onder de achtergebleven bevolking en guerrilla-aanvallen uitvoeren.

'Gasinstallatie is veilig'

"Er is geen grote groep terroristen aanwezig in Palma, dat kan ik u verzekeren", vervolgt de woordvoerder. Legereenheden hebben de nabijgelegen gasinstallatie van energiebedrijf Total veilig gesteld, zegt hij tegen persbureau Reuters. De gasprojecten in de regio zijn naar schatting tientallen miljarden euro's waard.

De aanval op de kustplaats en de Total-compound begon vorige week woensdag. Naar schatting duizenden inwoners en expats zijn op de vlucht geslage. Een deel van hen zou zich schuil houden in de jungle rondom de stad.

Een boot met 1200 overlevenden kwam donderdag aan in de regionale hoofdstad Pemba. "Ik weet niet waar mijn zoon is", zei een van de vluchtelingen tegen een verslaggever van Reuters. "De situatie in Palma is heel slecht, veel doden."

Gedode Brit en Zuid-Afrikanen

Een van de omgekomen mensen is de Brit Philip Mayer. Zijn familie zegt dat hij zeer waarschijnlijk gedood is terwijl hij probeerde te vluchten, meldt krant The Guardian. Eerder werd gemeld dat ook minstens zeven Zuid-Afrikanen om het leven zijn gekomen. Dat gebeurde toen expats die een hotel probeerde te ontvluchten in een hinderlaag liepen.

Palma ligt in de provincie Cabo Delgado, waar gewapende extremisten al jaren aanslagen plegen. Vanwege deze gevechten zijn ruim een half miljoen inwoners op de vlucht geslagen. Naar schatting zijn zeker 2500 mensen gedood.