IS eist verantwoordelijkheid op voor bloedige inname kuststad Mozambique

In een vandaag verspreide verklaring eist terreurorganisatie IS de verantwoordelijkheid op voor de bloedige inname van de stad. "Strijders van IS hebben de controle over de strategisch belangrijke stad Palma overgenomen en meer dan 55 Mozambikaanse militairen gedood", aldus de verklaring. De regering in Maputo sprak gisteren van zeven doden en bevestigde vandaag dat de strijd nog altijd voortduurt.

Duizenden mensen ontvluchten de havenstad Palma, in het noorden van Mozambique. De stad viel dit weekend in handen van gewapende jihadisten. De VN en hulporganisaties proberen de vluchtelingen te hulp te komen. Volgens de Britse krant The Guardian worden zeker 60 mensen nog vermist, vooral buitenlanders die in Palma werken.

De stad bevindt zich in de gasrijke provincie Cabo Delgado. Het Franse concern Total is daar betrokken bij een gaswinningsproject waar bijna 17 miljard euro mee gemoeid is. Het bedrijf heeft ongeveer 1000 medewerkers van een andere onderneming in de buurt in veiligheid gebracht.