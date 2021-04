'Voortaan maar één verkenner, en die moet slechts twee dingen vragen'

De Tweede Kamer is het podium van een "volstrekt unieke" crisis. Zoveel is zeker, zeggen experts tegen de NOS. De formatiechaos werd veroorzaakt door uitgelekte aantekeningen van de toenmalige verkenners. En dat is een functie die officieel niet eens bestaat.

Nergens staat schriftelijk vastgelegd welke rechten of plichten een verkenner heeft. Dat hoeft volgens de twee voor dit artikel gesproken deskundigen niet automatisch te veranderen. Maar ze vinden het belangrijk dat Den Haag lessen trekt uit de gemaakte fouten. Bijvoorbeeld door voortaan maximaal één verkenner aan te stellen, iemand die op meer afstand staat van het afzwaaiende kabinet.

Enorm debacle

"Dit is een enorm debacle", zegt hoogleraar staatsrecht Paul Bovend'Eert van de Radboud Universiteit. "Hier hebben ex-verkenners Ollongren, Jorritsma en premier Rutte enorm geblunderd, niet de procedure. Het idee voor een verkenner was in 2012 een uitstekende keuze en ook in 2017 heeft het goed gewerkt."

Vóór 2012 was toenmalig koningin Beatrix in feite de verkenner. Ze sprak vlak na de verkiezingen met de fractieleiders om te peilen wie met elkaar zou willen samenwerken en wie volgens hen de beste informateur zou zijn. Negen jaar geleden werd ingevoerd dat een politicus, aangesteld door de Kamer, die rol van de koningin zou overnemen. Alleen is toen niet in het Reglement van Orde opgenomen wat die verkenner precies moet en mag.

'Het is niet moeilijk'

Volgens Bovend'Eert is er tot vorige week ook nooit een misverstand over geweest. "Het is niet moeilijk. De verkenner hoeft alleen te luisteren naar de fractievoorzitters en twee vragen stellen: wat is uw gewenste coalitie en wie kan het beste informateur worden?"

Maar op de vorige week donderdag uitgelekte aantekeningen van Ollongren was te zien dat de verkenners veel meer dan dat hebben besproken. Inmiddels is ook openbaar gemaakt dat Rutte - in tegenstelling tot wat hij eerder volhield - met verkenners had gesproken over CDA-Kamerlid Omtzigt.