De Jonge: we hebben de boot niet gemist met vaccins

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid ontkent dat Nederland de kans op miljoenen Oxford-vaccins heeft laten lopen. Vandaag bleek dat ons land in het begin van de pandemie de mogelijkheid had om te investeren in grootschalige productie van het vaccin in de Halix-fabriek in Leiden. Het kwam niet tot een deal. Uiteindelijk ging Oxford met AstraZeneca in zee, met grote investeringen van de Britse regering.

Volgens De Jonge is het niet zo dat Nederland een kans heeft laten lopen. "Toen de vraag kwam om te investeren zijn we onmiddellijk in gesprek gegaan met Halix. Er zijn verschillende gesprekken geweest, we hebben aangeboden om te investeren, maar het bleek al gauw niet meer nodig." Het benodigde geld was al binnen vanuit het VK.

Als het wél tot een deal was gekomen, had dat nog niet betekend dat Nederland nu meer vaccins tot zijn beschikking zou hebben gehad, zegt de minister. "Zo werkt dat niet. De Europese Commissie maakt namens ons afspraken met de vaccinleveranciers. Die moeten zich vervolgens aan die afspraken houden."

Bekijk hier de reactie van De Jonge: