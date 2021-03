Oppositie over mislopen vaccins: kabinet heeft heel wat uit te leggen

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren met ontzetting op het bericht dat ons land de kans op miljoenen doses van het AstraZeneca-vaccin is misgelopen door niet in de productie ervan te investeren. "Geklungel", vindt PVV-leider Wilders. "Er is gespeeld met de gezondheid van de Nederlanders."

Het kabinet kreeg al in een vroeg stadium van de pandemie de gelegenheid om te investeren in grootschalige productie van het vaccin in de Halix-fabriek in Leiden. Maar tot een deal kwam het nooit. Als dat wel was gebeurd, had Nederland nu waarschijnlijk veel meer vaccins gehad.

"Dit is heel slecht uit te leggen", reageert Kamerlid Kuiken van de PvdA. Volgens haar is er sprake van een patroon bij het demissionaire kabinet. "De crisis wordt vanaf het begin onderschat."

Langer in lockdown?

"Hoe leg je dit uit aan de burgers, het zorgpersoneel dat het weer steeds drukker krijgt en de ondernemers die nog steeds niet open kunnen?", zegt Wilders. "Hierdoor zitten we mogelijk nog langer in lockdown."

De SP heeft onmiddellijk vragen gesteld aan het kabinet. "Dit is onvoorstelbaar", zegt partijleider Marijnissen. "Terwijl de boodschap steeds was dat vaccineren de uitweg is uit de crisis."

Volgens Marijnissen heeft de hele Tweede Kamer vorig jaar er bij het kabinet op aangedrongen om te investeren in de productie van vaccins in eigen land. "En nu horen we dat het kabinet deze kans heeft laten lopen."

Weer een domper

"Doodzonde", zegt Kamerlid Bergkamp van regeringspartij D66. "Dit is weer een domper voor het vertrouwen in de vaccinatiestrategie."

Bergkamp kan nog niet zeggen of het kabinet wat haar betreft iets te verwijten valt. "Maar het roept veel vragen op. De conclusie is wel dat het niet goed is gegaan." Ze wil weten welke strategie er precies gekozen is en hoe het zo mis heeft kunnen gaan.