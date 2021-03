Geweld in Urk en Krimpen maakt veel los: 'We worden geloofsgekkies genoemd'

Door de volle kerken staan de geloofsgemeenschappen al langer in de schijnwerpers. Bunt zegt dat hij zich wel kan voorstellen dat sommige mensen het bijzonder vinden dat mensen in de coronapandemie naar de kerk mogen. "Ik snap het ook wel weer: je mag niet naar een voetbalwedstrijd en dit mag weer wel. Die reacties zijn zo pijnlijk omdat er weinig begrip is."

Eikelboom zegt dat het moeilijk is om aan de samenleving over te brengen hoe belangrijk het is om fysiek naar de kerk te blijven gaan. Maar hij vindt ook dat een kerk de ruimte waardig moet gebruiken. "En dat is dus niet: 'We schaffen alle maatregelen af en kom allemaal maar.' Het is een zoektocht. Er is een hele sterke behoefte aan de kerk, dat is echt een worsteling."

Ook Van Urk gaat om de paar weken fysiek naar de kerk, vertelt ze. Eerst volgde ze alleen diensten vanuit huis via een livestream, daarna werd zij door haar kerk weer uitgenodigd om in de kerkbanken diensten bij te wonen. Ze vindt dat naar de kerk gaan ook op een verantwoorde manier kan, bijvoorbeeld door afstand te houden. "God is voor ons het belangrijkste. We moeten de regering gehoorzamen, maar dat gaat tot een bepaald punt. Uiteindelijk staat God boven alles."