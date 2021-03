Kerkbezoekers in Urk en Krimpen a/d IJssel belagen journalisten, een aanhouding

Ondanks de dringende oproep van de gemeente Krimpen aan den IJssel om kerkdiensten vanwege corona digitaal te houden, zijn er toch zo'n 600 tot 700 mensen naar de Mieraskerk gekomen. Mensen dragen geen mondkapjes, maar houden naar eigen zeggen anderhalve meter afstand tijdens de dienst.

"De kerkgangers geloven dat God hen beschermt", zegt verslaggever Jeroen de Jager. "Sinds oktober ontvangt deze kerk al zo'n 200 tot 300 gelovigen per dienst en in die maanden zijn er nauwelijks besmettingen geweest, zeggen zij."

In de Mieraskerk is plaats voor 1500 bezoekers. Gisteren stuurde burgemeester Martijn Vroom een brief aan kerkgenootschappen, nadat de Mieraskerk, in navolging van de Sionkerk in Urk, had aangekondigd vandaag het kerkgebouw open te stellen voor alle leden. Ook werd er in de brief op gewezen dat het aantal besmettingen in de gemeente enorm toeneemt.

Sionkerk Urk

In Urk, waar de Sionkerk vandaag weer volledig openging voor de gelovigen, is de situatie ook grimmig. Meerdere journalisten zijn gefilmd, gefotografeerd en verbaal bedreigd: "We nemen jullie straks te grazen."

Ook reed een automobilist in op een verslaggever van PowNed die in een parkeervak stond: