Bibian Mentel: laatbloeier, inspiratiebron, winnares en immer goedlachs boegbeeld

Maar de kanker was nooit ver weg. Zo doemde de ziekte eind 2014 op in haar longen waaruit al eerder tumorcellen waren verwijderd. Opnieuw moest ze onder het mes. Maar niet voordat ze in februari 2015 in La Molina een vierde en vijfde wereldtitel (snowboardcross en 'banked slalom') aan haar palmares had toegevoegd.

In de zomer van 2016 manifesteerde de ziekte zich op een plek in de long waar snijden of bestralen te riskant was, terwijl een chemokuur onvoldoende soelaas zou bieden. Medische conclusie: uitbehandeld.

Grijs vrouwtje

Haar man Edwin Spee vond via internet een reddingsboei in Amerika: de MRI-dian, een noviteit waarmee kankercellen veel nauwkeuriger en met een hogere dosis aangevallen kunnen worden. Bij toeval - een item in het NOS Journaal ging erover - ontdekte het stel dat zo'n apparaat sinds kort ook in Amsterdam stond.

Twaalf behandelingen later mocht Mentel, moeder van een zoon (uit een eerdere relatie) en twee stiefdochters, blijven geloven in haar hardop uitgesproken droom van een toekomst als "grijs vrouwtje met kleinkinderen op schoot".

Bekijk hieronder de documentaire 'De Negen Levens van Bibian Mentel' uit 2018.