Bibian Mentel (48), drievoudig paralympisch kampioene snowboarden, overleden

De dan inmiddels 41-jarige Mentel was in 2014 niet alleen de Nederlandse vlaggendraagster tijdens de openingsceremonie in Sotsji, ze won ook goud op de snowboardcross.

Vier jaar later veroverde ze in Pyeongchang, waar ze wederom vlaggendraagster was, zelfs twee paralympische titels. Beide successen leverde haar in december het predicaat Paralympisch Sporter van het Jaar op. Kort na de dubbelslag in Zuid-Korea zette ze een punt achter haar topsportloopbaan.

Zevenvoudig wereldkampioene Mentel is oprichtster van de Mentelity Foundation, een stichting die kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking aan het sporten wil krijgen, met name boardsporten.

Afgelopen week ging de NOS langs bij Mentel voor een afscheidsinterview.