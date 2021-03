Woordvoerder Sionkerk Urk vergelijkt journalisten met SS'ers en terroristen

"De SS handelde vriendelijker in de oorlog. We hadden gisteren niet te maken met journalisten, maar met terroristen", zegt woordvoerder en ouderling Wessel Snoek van de Sionkerk in een interview met De Stentor. Hij reageert daarin op de mishandeling van een journalist zondagmorgen in Urk.

Het kerkbestuur verwijt zichzelf niets en overweegt aangifte te doen tegen journalisten die zondagmorgen in Urk waren om verslag te doen. Die waren daar omdat de kerk zijn deuren opende voor honderden bezoekers, terwijl het kabinet oproept om met maximaal dertig mensen samen te komen.

Volgens Snoek waren de journalisten uit op sensatie en hebben ze zelf de coronaregels overtreden. De man die tegen een journalist aanreed, zou niets te verwijten zijn. "De journalist deed zelf een stap naar voren en raakte de auto iets aan."

Een automobilist reed zondagmorgen in op een verslaggever van Omroep PowNed die op dat moment in een parkeervak stond. Ook werd opzettelijk in zijn nek gehoest en kreeg hij drie trappen tegen zijn onderlichaam.

Mieraskerk

Ook dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel toont begrip voor het geweld tegen journalisten. Dat is te horen in zijn preek van zondagavond, die door de Oud Gereformeerde Gemeente Krimpen online is gezet.

Een journalist van de regionale omroep Rijnmond kreeg zondagmorgen een klap en een trap van een 43-jarige Krimpenaar toen hij kerkgangers vragen stelde over hun bezoek aan de Mieraskerk.

"We hebben vanmorgen te maken gehad met dingen, waar we best begrip voor kunnen tonen als we steeds zo getreiterd en getergd zijn, als onrust gebeurt", zegt Kort in zijn preek. "Rondom uw kerk, de vlammen om uw kerk te benauwen, in een kwaad daglicht te zetten."

Het kerkbestuur van de Oud Gereformeerde Gemeente, die eigenaar is van de Mieraskerk, bood na het incident excuses aan voor het geweld. Het is niet bekend hoe het bestuur tegen de woorden van dominee Kort aankijkt.

'Mensen sterven door vaccins'

In een eerdere preek wijdt de dominee ook uit over het coronavirus, meldt Rijnmond. Kort zei donderdag in een online preek dat virologen "moderne waarzeggers en tovenaars zijn". Ook zei hij dat "heel veel mensen sterven door het vaccineren".

Kort riep de kerkgangers ook op naar God te luisteren. "We zijn gehoorzaamheid aan de overheid verschuldigd, maar als de overheid afwijkt hoeven we alleen naar God te luisteren."

Ook zou de overheid het land volgens hem in gevaar brengen. "Dat heel ons land door de overheid in gevaar is gebracht door besmettingen die uitbreken. Dat heel veel mensen sterven door het vaccineren. Dat de dood wordt ingebracht en ondanks men weet dat het gebeurt, dat dit niet wordt verhinderd. We zijn niet veilig bij deze overheid."

Werkstraf of geldboete

De Krimpenaar die de journalist aanviel voor de Mieraskerk, is zondagmorgen aangehouden. Zondagavond kwam hij weer vrij. Binnenkort moet de man zich verantwoorden bij de officier van justitie. Die kan hem een werkstraf en een geldboete opleggen.

Voor het geweld tegen de journalist in Urk zijn drie mannen aangehouden. De 35-jarige man die ervan verdacht wordt op de journalist te zijn ingereden, werd zondagavond gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot mishandeling en zit nog vast. Vandaag meldden twee Urkers van 26 en 28 jaar zich bij de politie voor mishandeling. Ze zitten vast voor verhoor.