Twee arrestaties voor mishandeling journalist Urk

Kort daarna reed een automobilist in op de verslaggever, die op dat moment op een parkeerplaats stond. Daarvoor werd gisteravond al een man van 35 uit Urk aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot mishandeling en zit nog vast.

Journalisten waren gisteren bij de Sionkerk aanwezig omdat de kerkelijke gemeente de coronaregels voor het grootste deel naast zich neerlegt. Er geldt geen maximumaantal bezoekers en afstand houden en mondkapjes zijn niet verplicht. Het kerkbestuur heeft daarvoor gekozen omdat het geestelijk welzijn van de gelovigen zwaar onder druk zou staan.

Politie was bang voor escalatie

Het Genootschap van Hoofdredacteuren vindt dat de politie direct had moeten ingrijpen toen de journalist werd belaagd. De politie ziet dat anders. "In dit geval is de keuze gemaakt om tussen de journalist en de kerkganger(s) in te gaan staan en de betrokkenen te kalmeren", staat in een toelichting, die lijkt op de verklaring die gisteren werd uitgegeven.

"Met een aanhouding van één of meerdere personen had de situatie kunnen escaleren. Dit had de situatie voor de aanwezige journalisten niet veiliger gemaakt."

De politie zegt wel dat het eigen optreden kritisch wordt geëvalueerd. Ook is er kennis genomen van de verklaring van de hoofdredacteuren, die samen met journalistenvakbond NVJ is uitgegeven. "Graag gaan wij binnenkort met beide het gesprek aan."