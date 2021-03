Politie greep bewust niet in bij incidenten Urk om 'escalatie te voorkomen'

De politie heeft vanochtend in Urk bewust niet ingegrepen toen een journalist van Omroep PowNed werd getrapt door een kerkganger en er op hem werd ingereden. De journalist gaat aangifte doen.

"Om escalatie te voorkomen is in deze specifieke situaties niet direct ingegrepen, maar ervoor gekozen om de rust ter plaatse zo snel mogelijk te herstellen", laten de gemeente Urk, de politie en het OM in een gezamenlijke verklaring weten.

"Politie staat erbij en kijkt ernaar. Bespottelijk", had omroepbaas Dominique Weesie eerder vandaag getweet. Ook anderen uitten hun verontwaardiging: