Vaccinatietempo bleef afgelopen week achter bij wat ministerie voorspelde

Het lijkt de afgelopen week niet gelukt om het aantal vaccinaties zover op te voeren als het ministerie van VWS eerder voorspelde. Afgelopen dinsdag werd aangekondigd dat het aantal prikken in de week die vandaag eindigt, zou worden opgevoerd van 250.000 naar 400.000. Voor komende week zouden er ruim 500.000 vaccinaties plaatsvinden.

Op het coronadashboard, waarop de overheid het publiek informeert over alles wat met covid te maken heeft, staat onder het kopje 'Geplande prikken deze week' het cijfer 416.002. In de toelichting staat dat dat het aantal prikken is dat naar verwachting in Nederland gezet wordt in de week van 22 tot en met 28 maart, tot en met vandaag dus.

Daarbij staat een disclaimer: "Het echte aantal kan anders zijn, bijvoorbeeld doordat mensen hun afspraak afzeggen of door problemen met de leveringen van vaccins".

Streefcijfer niet gehaald

Als je kijkt naar het aantal prikken dat afgelopen week dagelijks is gezet, blijkt dat het streefcijfer bij lange na niet is gehaald. Volgens het coronadashboard zijn er de afgelopen zeven dagen gemiddeld 40.712 mensen per dag geprikt. Als je dat met zeven vermenigvuldigt, kom je uit op iets minder 285.000 prikken voor de afgelopen week.

De cijfers van zondag zitten nog niet in het coronadashboard, maar het getal van 400.000 kan alleen gehaald worden als er vandaag enorme aantallen mensen zijn geprikt. En niets wijst erop dat dat het geval is.