'Als ik Michelin was, had ik dit jaar geen restaurantgids uitgebracht'

De meeste chefs zijn er blij mee dat de initiatieven niet worden meegeteld in de beoordeling. Heeft dat ermee te maken dat het oordeel van Michelin zo belangrijk voor ze is? "Toprestaurants hebben zich echt wel afgevraagd: 'moeten wij wel gaan thuisbezorgen? Is die kwaliteit thuis op je bord ook wel sterwaardig?'", zegt recensent Van Dijk. "Maar dan is het des te knapper dat ze het toch hebben gedaan." Dat erkent chef Van Dobben. "Ons afhaalmenu is niet te vergelijken met de hele ervaring in het restaurant."

Wél corona-effect

Ook al heeft onder meer de take away niet meegeteld bij de beoordeling, toch heeft de coronapandemie wel effect gehad op de gids. Zo maakte Michelin in oktober bekend de uitreiking twee maanden uit te stellen, onder meer om inspecteurs meer de tijd te geven om hun werk te voltooien. De restaurants gingen echter een paar dagen na deze bekendmaking weer dicht. "Die restaurants zijn amper open geweest, hoe kunnen ze op zo'n korte tijd beoordelen?", vraagt Caron zich af. "Ik vind het vreemd."

Volgens chef Bijdendijk zouden er best meer sterren kunnen zijn uitgedeeld als de inspecteurs meer tijd hadden gehad. "Als ze na oktober nog hadden kunnen inspecteren, hadden ze misschien meer restaurants kunnen ontdekken met een hogere waardering."

'Afgelopen jaar niet meegeteld'

Ook Blaauw denkt dat er meer tijd nodig was voor de inspecteurs. "Ik denk eigenlijk dat afgelopen jaar niet wordt meegeteld door Michelin. Er is door de inspecteurs vooral gekeken naar de dingen die voor dit jaar zijn gebeurd. Kijk maar naar chef Hans van Wolde - wiens restaurant Brut172 één jaar open is en vandaag twee sterren kreeg. Hij heeft al naam gemaakt met zijn vorige Michelinsterrenrestaurant Beluga in Maastricht, dus ze weten dat hij sterren aankan en die vast kan houden."

Volgend jaar wordt de gids pas écht een uitdaging voor Michelin, zegt Bijdendijk. "De afgelopen maanden is er echt tijd verloren. Geen idee hoe ze dat gaan oplossen."

Het zou kunnen dat de take away volgend jaar wel meetelt, denkt chef Margo Reuten. "Dit is het nieuwe ondernemen. Dit gaat niet meer weg. Het ligt eraan wat Michelin wil, maar het zou me niet verbazen."