Michelinsterren uitgelekt: Limburgs restaurant krijgt direct twee sterren

De nieuwe Michelinsterren zijn per ongeluk uitgelekt. Restaurants zouden eigenlijk pas maandag te horen krijgen of ze sterren krijgen, behouden of kwijtraken, maar door een fout in de Engelstalige app van Michelin zijn ze nu al te zien.

Twee restaurants krijgen twee sterren: Brut172 in het Limburgse Reijmerstok en Restaurant 212 in Amsterdam. Daarnaast krijgen acht restaurants die nu nog nul sterren hebben één ster.

Of er ook restaurants zijn die hun sterren verliezen, is nog niet duidelijk. Dat is niet te zien in de app.

Er was vanochtend sprake van een technische storing, laat een woordvoerder van Michelin weten, "maar wij zijn verheugd over de inhoud". "Wij feliciteren de chef-koks en alle teams met deze welverdiende erkenning."