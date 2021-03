Biden toont zich pragmaticus, blijft weg van details op eerste persconferentie

"In tegenstelling tot de explosieve Trump of de lange toelichtingen van de flegmatieke Obama, stond hier een ingetogen politieke veteraan die uit de losse pols kon spreken, persoonlijk en losjes durfde te zijn en soms kriegelig op de pers reageerde", analyseert The New York Times.

The Washington Post zag een politicus wiens beleid zich toespitst op de praktische details: de "nuts and bolts". Iemand die zijn ervaring in Washington wil aanwenden om echt impact te maken in plaats van een overgangspresident te zijn, maar daarbij "simpele taal boven verheven retoriek kiest".

"Politiek is de kunst van het mogelijke", citeerde Biden de 19e-eeuwse Duitse staatsman Otto von Bismarck. "Betere presidenten waren succesvol omdat ze hun timing op orde hadden. Kies prioriteiten; wat moet er gebeuren?"

De Democraat herhaalde zijn wensenlijstje uit de campagne: het vertrouwen in de politiek herstellen, opkomen voor de middenklasse en het land weer samenbrengen. "Het is een kwestie van stap voor stap dingen beter maken voor de hardwerkende burgers", legde hij uit. "Ik kan niet beloven dat alles opgelost wordt, maar ik kan wel beloven dat alles beter zal worden."

Immigratie, wapens, maar geen corona

Biden werd weinig concreet over andere thema's die journalisten hem voorlegden. Hij weigerde bijvoorbeeld te verduidelijken welke rode lijn Noord-Korea niet over mag gaan en hield zijn kaarten tegen de borst toen het ging over nieuwe wapenwetgeving. Hij zei dat het Pentagon om praktische redenen de door Trump aangekondigde datum van 1 mei voor een vertrek uit Afghanistan niet ging halen, maar wilde geen nieuwe deadline noemen. "Maar het lijkt me niet dat we er volgend jaar nog zitten", voegde hij toe.

Opvallend was dat de president in de persconferentie geen enkele vraag over de coronapandemie kreeg. Een compliment, vindt columnist Tumulty. "Het wijst erop dat de situatie eindelijk onder controle lijkt te komen, doordat het Witte Huis de epidemie topprioriteit heeft gemaakt."

Liever bevroegen de journalisten hem over de schrijnende situatie aan de Mexicaanse grens. Dat Biden een einde maakte aan het strenge immigratiebeleid van Trump lijkt een aanzuigende werking te hebben gehad, waar het Witte Huis door werd overvallen. De nieuwe regering worstelt nog met de juiste respons.

"Zij zullen allemaal terug moeten, maar we gaan geen kinderen op de oever van de Rio Grande in de steek laten", zei Biden. "Het beleid van mijn voorganger hielp ook niet en ik ga geen excuses aanbieden, omdat onder mijn beleid moeders niet meer van hun kinderen gescheiden worden."

Samenwerking met Republikeinen?

Ook de moeizame relatie met de Republikeinen kwam aan bod. Biden houdt immers vol meer samenwerking met de politieke rivalen te willen, maar voerde een belangrijk steunpakket in zonder hulp van de oppositie. De president wees erop dat ook Republikeinse kiezers achter het pakket staan. Hij voelde zich daarom gerechtvaardigd zijn beleid door te drukken.

"Ik wil mijn beloftes aan het volk waarmaken en daarvoor heb je 50 stemmen in de Senaat nodig, zodat de vicepresident de doorslag kan geven", legde hij uit. "En ik ben altijd prima in staat geweest om uit te vinden hoe je dingen gedaan krijgt in de Senaat."

Stiekem leek Biden er nog op te rekenen dat de kritiek voor de bühne was. "Ze moeten een tijdje tegenstribbelen, om het uit hun systeem te krijgen."