Formatie dag 8: Wissel van verkenners moet opgelopen schade snel herstellen

Het beschadigde vertrouwen moet snel worden hersteld en dat wordt een belangrijke taak van de nieuwe verkenners Koolmees en Van Ark. Ondanks de coronabesmettingen in het kabinet van Ollongren en staatssecretaris Keijzer worden de gesprekken face to face in de Stadhouderskamer in de Tweede Kamer gevoerd. "Het zijn zulke gevoelige vertrouwelijke gesprekken dat je elkaar recht in de ogen moet kijken", zei Koolmees vanavond.

Nieuwe start

Inmiddels is er al veel tijd verloren gegaan. De voormalige verkenners hebben afgelopen maandag en dinsdag van 9.00 uur tot 18.00 uur gesprekken gevoerd met zeventien partijleiders. Dat is zo'n 17 uur praten dat over moet. "We maken een nieuwe start met een schone lei", zeggen Van Ark en Koolmees.

Er is wel enige haast is om weer een missionair kabinet te hebben in deze coronacrisis. Rutte III is in januari gevallen en de hoop was om voor de zomervakantie een nieuw kabinet - Rutte IV?- op het bordes van koning Willem-Alexander te hebben staan.

Hoe nu verder?

De verkenners hopen morgenmiddag al te starten met hun eerste gesprekken, maar het is niet zeker of dat ook lukt. Anders wordt het maandag. Koolmees en Van Ark willen ook geen voorspelling doen hoelang het duurt voor ze hun verslag af hebben en of de verloren tijd nog in te halen is.