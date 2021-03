Eénprikstrategie: misschien sneller, maar meer onzekerheid op lange termijn

Als er één constante is in het Nederlandse vaccinatiebeleid, dan is het de hoeveelheid kritiek die het oproept. Ook gisteren en vandaag weer bij de persconferentie en in de Tweede Kamer. De meest gestelde vraag is misschien wel hoe demissionair minister De Jonge denkt het vaccinatiebeleid te versnellen.

Een optie die daarbij wordt genoemd is het overstappen op een éénprikstrategie. Door meer mensen in ieder geval een eerste prik te geven, kan de druk op de ziekenhuizen sneller dalen, menen voorstanders op basis van resultaten uit Groot-Brittannië en Israël. Verschillende deskundigen roepen al een tijd op tot een éénprikstrategie, onder wie Ernst Kuipers.

De vraag is echter: hoeveel extra snelheid levert dat op? Die rekensom is niet gemakkelijk te maken, zegt data-analist Marino van Zelst: "Op de lange termijn win je er in ieder geval geen tijd mee, als je iedereen tenminste alsnog een tweede prik wil geven, maar dan later."

Hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond van het Amsterdam UMC vraagt zich af of het verstandig is om nu van strategie te veranderen: "Vanaf april komen er echt veel vaccins binnen. De GGD's staan in de startblokken om op te schalen. Voor een nieuwe strategie moet eerst de Gezondheidsraad weer om advies worden gevraagd. Ik verwacht vanaf half mei een daling in de ziekenhuisbezetting vanwege het effect van de vaccinaties en de vraag is echt hoeveel je ermee wint door nu van strategie te veranderen."

Rekensom

Laten we een voorzichtige bierviltjesberekening maken, met een aantal aannames en onzekerheden, op basis van wat minister De Jonge vandaag aan de Tweede Kamer schrijft over het geplande vaccinatieschema.

Volgens De Jonge kunnen bijna alle Nederlandse meerderjarigen die dat willen voor 1 juli een eerste prik hebben gehad. Er zijn in Nederland ruim 14 miljoen meerderjarigen. Bij een vaccinatiebereidheid van 85 procent moeten er dan 11,8 miljoen eerste prikken worden uitgedeeld.

Stel: Nederland besluit dat iedereen vanaf 1 april nog maar één prik krijgt. Op dat moment zijn er naar schatting 2,8 miljoen prikken uitgedeeld. 800.000 daarvan zijn tweede prikken. Als je iedereen vanaf het begin één prik had gegeven, had je aan 11,8 miljoen doses genoeg gehad. Maar omdat er al 800.000 tweede prikken gezet zijn, moeten er in deze rekensom 12,6 miljoen gezet zijn voordat alle bereidwillige Nederlanders een eerste prik ontvangen hebben.

Volgens minister De Jonge wordt er zo snel als mogelijk geprikt: