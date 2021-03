Probleem Suezkanaal lijkt bijna opgelost, goed nieuws voor reders

Het eerste Suezkanaal werd geopend in 1869. In 2015 kwam daar een tweede kanaal bij dat ook geschikt is voor grote containerschepen, zoals die van HMM. "Die varen in konvooien en op sommige plaatsen waar het kanaal breder is, kunnen schepen uit beide richtingen elkaar passeren."

De Ever Given raakte in de problemen in het tweede kanaal. Het schip raakte aan de grond in het zuidelijke deel van het kanaal en lag schuin over de gehele breedte van de waterweg. De berging verliep eerst moeizaam, maar nu is het toch gelukt om het schip deels vlot te trekken. Het Nederlandse Smit Salvage had een team klaar om naar Egypte te vertrekken, maar nu wordt bekeken of het nog wel nodig is.

Vaker geblokkeerd

Voordat het tweede kanaal werd geopend is het eerste Suezkanaal eerder geblokkeerd geweest vanwege conflicten in het Midden-Oosten. Tijdens de Suezcrisis werd er hevig gevochten rond het kanaal en liet Egypte opzettelijk schepen zinken. Van oktober 1956 tot maart 1957 was er geen scheepvaartverkeer mogelijk, wat toen grote gevolgen had voor de olietransporten naar Europa.

In deze terugblik is te zien hoe de Suezcrisis de wereld in 1956 maandenlang in zijn greep hield: