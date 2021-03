Herstelbetalingen voor gediscrimineerde zwarte Amerikanen in voorstad Chicago

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Staten gaat een stad over tot herstelbetalingen aan zwarte Amerikanen, die door de overheid zijn gediscrimineerd. In Evanston, een voorstad van Chicago, is gisteravond de eerste fase van herstelbetalingen goedgekeurd. Het is een vergoeding van 10 miljoen dollar voor de discriminatie op de huizenmarkt, die voortkomt uit slavernij en segregatie.

"Het is een begin", zegt wethouder en architect Robin Sue Simmons tegen The New York Times. "We zijn als stad echt trots, dat we het land naar herstel en gerechtigheid kunnen leiden."

Het herstelprogramma wordt gefinancierd door inkomsten uit de cannabisbelastingen, sinds vorig jaar is cannabis legaal in Illinois. De gemeente gaat eerst 400.000 dollar investeren in hypotheeksteun, subsidies voor reparaties aan woningen of aanbetalingen voor een nieuw huis. Het overige bedrag moet nog worden verdeeld.