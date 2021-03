Zetelverdeling in definitieve prognose hetzelfde na tellen alle stemmen

Als laatste van de twintig kieskringen heeft ook Den Haag nu alle stemmen geteld. Daarmee staat de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer zo goed als vast. Volgens de zogenoemde definitieve prognose van persbureau ANP is de VVD met 34 zetels de grootste partij. Vrijdag wordt de verkiezingsuitslag officieel bekendgemaakt door de Kiesraad.

Het tellen van de stemmen in Amsterdam leidde gisteren nog tot een kleine verschuiving in de zetelverdeling. De VVD moest er eentje afstaan aan D66. Daarmee kwam de partij van demissionair premier Mark Rutte op 34 zetels en D66 op 24 zetels.

In Den Haag werden ook de briefstemmen van Nederlanders die in het buitenland wonen meegeteld. De grootste partij onder Nederlanders in het buitenland werd de VVD met 22,6 procent van het aantal stemmen. In totaal stemden er ruim 62.000 Nederlanders vanuit het buitenland.

Voorkeursstemmen

Als de Kiesraad de uitslag bekendmaakt, is ook zeker welke Kamerleden met voorkeursstemmen gekozen zijn. Afgaande op de tellingen van de gemeenten zijn dat bij GroenLinks Kauthar Bouchallikht en Lisa Westerveld en bij Volt Marieke Koekkoek.

Uit de gemeentelijke uitslagen is ook al op te maken dat Wybren van Haga van Forum voor Democratie (FvD) ongeveer net zoveel stemmen heeft gehaald als zijn partijleider Thierry Baudet. Voor de zetelverdeling van FvD maakt dat niet uit: Van Haga zou als nummer twee al in de Kamer terechtkomen.