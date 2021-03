Zetel erbij voor D66, ten koste van VVD

D66 krijgt een extra zetel in de nieuwe Tweede Kamer en gaat daarmee van 23 naar 24 zetels. Als gevolg daarvan gaat de VVD er één zetel op achteruit, van 35 naar 34.

Dat meldt de ANP Verkiezingsdienst, nu de gemeente Amsterdam de definitieve uitslag van de verkiezingen daar heeft bekendgemaakt. De partij van Sigrid Kaag haalde in de hoofdstad bijna 100.000 stemmen, en is daarmee veruit de grootste. De VVD werd met ruim 50.000 stemmen tweede in Amsterdam.

Morgen Den Haag

Voor de andere partijen verandert de uitslag van Amsterdam niets in hun zetelaantal in de Tweede Kamer. Morgen komt de gemeente Den Haag nog met een definitieve uitslag en worden ook de resultaten van de briefstemmers uit het buitenland bekendgemaakt.

Het is nog niet duidelijk of dat ook verschuivingen in de zetelverdeling zal opleveren. In de gemeente Den Haag gaat de VVD aan kop, onder Nederlanders in het buitenland is zowel de VVD als D66 populair.

Bekijk hieronder de voorlopige uitslag van de verkiezingen (voor app-gebruikers, klik op de afbeelding).