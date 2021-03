Universiteiten vinden intimidatie Vizier Op Links onacceptabel en verwerpelijk

De vereniging van universiteiten (VSNU) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vinden het "onacceptabel en verwerpelijk" dat de Leidse universitair docent Nadia Bouras afgelopen weekend is geïntimideerd. Zij en een aantal opiniemakers worden "in de gaten gehouden" door het anoniem opererende platform Vizier Op Links.

Historicus en universitair docent migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden Bouras trof zondag een sticker van het platform op haar deur aan. "Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links", staat daarop vermeld.

"Hiermee wordt verregaand inbreuk gemaakt op haar vrijheid, privacy en gevoel van veiligheid. Dit is onacceptabel en verwerpelijk", staat in de gezamenlijke verklaring. "Wetenschappers moeten veilig en in vrijheid hun onderzoek kunnen doen en hun bevindingen naar buiten kunnen brengen. Het intimideren en bedreigen van onze mensen is een regelrechte aanval op de academische vrijheid én op de vrijheid van meningsuiting."

Ondermijning debat

De verklaring is ondertekend door de voorzitter van de VSNU, Pieter Duisenberg en de president van de KNAW, Ineke Sluiter. Zij vinden dat "dit soort acties onmiddellijk moeten stoppen". "Door dit soort acties aan te moedigen bedreigt Vizier Op Links kernwaarden van onze open samenleving. Als academische wereld zijn wij vastberaden om onze wetenschappers te beschermen en te steunen", schrijven zij.

"We missen hierdoor een open debat", zegt Sluiter tegen de NOS. "Want laten we duidelijk zijn, het gaat voor groepen als Vizier Op Links nooit om een open debat. Ze willen mensen monddood maken. Wat mij hier nu vooral aan stoort, is dat wetenschappers, maar ook journalisten zelfcensuur toepassen", zegt ze. "Op die manier missen we kennis, talent en inzichten. Dat kunnen we ons in onze maatschappij niet permitteren."

Sluiter zegt dat het KNAW en VSNU hun wetenschappers bij willen staan. "We vragen veel moed van onze wetenschappers om in het publieke debat te verschijnen. Het is daar koud en guur", stelt ze. "Als er dan weerwoord komt, moet je als organisatie om je medewerkers gaan staan. Dan moeten we ze zo veilig mogelijk houden."

Dat doet de organisatie door onder meer duidelijk te maken hoe het omgaat met specifieke online incidenten. Daarnaast heeft de Universiteit Leiden aangifte gedaan.

Het is niet duidelijk wie er achter de site en accounts op sociale media zitten. Op Twitter zei de groep eerder dat "links ons vanaf dag één probeert te framen en te cancellen".