Vierde aangifte tegen Vizier op Links van muzikant Aafke Romeijn

Romeijn wordt al jarenlang online getreiterd en bedreigd. Vorige week schakelde ze de politie al in wegens identiteitsfraude, omdat haar naam en haar adresgegevens door anderen werden gebruikt om bestellingen te plaatsen.

Naar aanleiding daarvan vertelde de muzikant afgelopen week in het AD over de pesterijen. Vanwege die pesterijen besloot ze een Twitter-pauze in te lassen. Vooral extreemrechtse partijen zouden het op haar gemunt hebben, vanwege haar uitlatingen als linkse, feministische vrouw.

'Schandalig'

Romeijn vermoedt dat de pestoproep op Telegram kwam naar aanleiding van het artikel in het AD. "Ik kan het niet hard maken", zegt ze. "Maar ik leg wel een link tussen die oproep en de intensiteit van de bedreigingen die volgden."

Hoewel Romeijn voorlopig van Twitter af is, zegt ze zich niet geïntimideerd te voelen. "Je raakt eraan gewend", zegt ze. "Ik ben niet zo bang. Ik vind het vooral heel vervelend, irritant en schandalig dat het gebeurt."