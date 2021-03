Stickers 'Vizier Op Links' op voordeuren geplakt, Kamervragen over intimidatie

Bellemakers kwam onlangs in het nieuws omdat hij een bijeenkomst van FvD in Nijmegen had vergeleken met een nazi-bijeenkomst. Hij denkt dat dat de aanleiding is geweest om de sticker op zijn voordeur te plakken. Niet bekend is hoeveel mensen de sticker hebben gekregen. De SP wil weten hoe de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hen gaan beschermen.

"Ik ervaar het als bedreigend. Ik ben wel wat gewend als het om online bedreigingen gaat, maar dit gaat een stap verder", aldus Bellemakers, "Dit geeft een onveilig gevoel, ook voor mijn vriendin, dat iemand bij je huis komt."

Bellemakers stapte naar de politie. "Maar je kunt geen aangifte doen, omdat het geen misdrijf is. Intimidatie zelf is geen strafbaar feit. De politie houdt het wel extra in de gaten. Als ik bel komen ze meteen en de burgemeester is ingelicht."

Gecoördineerde actie

Vizieroplinks.org is een online actiegroep. De activisten willen "de linkse hegemonie doorbreken en linkse netwerken, belangenverstrengelingen en subsidiestructuren in kaart brengen". Het is niet duidelijk wie er achter de site en accounts op sociale media zitten.

Bellemakers vraagt zich af of achter de stickers een gecoördineerde actie zit. "Is er een patroon? Dat iemand heeft gezegd: 'Jullie gaan die stickers plakken? 'Of zijn het losse mensen die zelf zo'n sticker bestellen?"

Vizier Op Links heeft op Twitter gereageerd: "De stickers van Vizier Op Links zijn ludiek en vrij verkrijgbaar. Er zijn er al duizenden van verstuurd, letterlijk. Beetje ingewikkeld om ons ieder individueel stickertje aan te rekenen."