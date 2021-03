Tweede helft partijen op formatiegesprek bij Jorritsma en Ollongren

Vandaag is het de beurt aan de kleinere partijen om bij verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) langs te gaan.

Als eerste is fractievoorzitter Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de beurt. Ouwehand heeft al gezegd bereid te zijn om mee te regeren. Het beleid moet dan wel uitgesproken groen en progressief zijn. Als de aanpak van de bio-industrie geen prioriteit heeft "dan blijven wij de aanjager in de Tweede Kamer", zei zij daarover.

Ook komt een coalitiepartner uit het kabinet-Rutte III langs: de ChristenUnie. Fractievoorzitters Segers zei vorig jaar dat zijn partij opnieuw deel wil uitmaken van een kabinet, maar dat zijn 'prijs' wel hoger zal zijn. Hij vindt dat er meer rekening gehouden moet worden met de idealen van zijn partij. Vandaag is het de vraag of Segers daar nog steeds zo over denkt. Zijn partij vormt met VVD, D66 en CDA opnieuw een krappe Kamermeerderheid.

Na nieuwkomer Volt is JA21 aan de beurt, de partij die gisteren genoemd werd door VVD-leider Rutte. Rutte kijkt serieus naar deze partij omdat zij in de Eerste Kamer, met de overgestapte oud-FVD-senatoren, acht zetels leveren.

Daarna komt 'formatieveteraan' Kees van der Staaij van de SGP langs, gevolgd door fractievoorzitter Azarkan van Denk. De verkenners sluiten de dag af met de drie eenpersoonsfracties van 50Plus, BBB en BIJ1.