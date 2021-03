Link besmettingscijfers en druk op zorg minder eenduidig, hoe zit dat?

Veldepidemioloog Amrish Baidjoe wijst erop dat vorig jaar zomer een vergelijkbare situatie speelde. In die periode raakten eerst jongeren besmet, die vervolgens steeds oudere leeftijdsgroepen besmetten: "We weten dat besmettingen zich sneller bewegen door groepen die mobiel zijn, zoals jongeren. Daarna komen ze pas bij minder mobiele groepen zoals ouderen terecht."

In feite is er daarmee sprake van een dubbele vertraging, want vervolgens duurt het nog een paar weken voordat diegene mogelijk in het ziekenhuis komt en nog weer gemiddeld twee weken voordat die persoon op de IC belandt. Baidjoe: "Ik heb het idee dat mensen nog steeds niet goed snappen hoe exponentiële groei werkt. Eerst lijkt het langzaam te stijgen, maar op een gegeven moment gaat het heel snel. Als je in de ziekenhuizen plotseling een sterke stijging ziet, ben je al te laat."

Thuisbehandeling

Wat verder meespeelt in het verband tussen besmettingscijfers en ziekenhuisopnames is een veranderd behandelbeleid, gaf Van Dissel dit weekend aan. Sommige huisartsen geven meer zorg thuis, ook met middelen die eerder alleen in het ziekenhuis werden verstrekt zoals zuurstof of ontstekingsremmer dexamethason. Of ze worden eerder uit het ziekenhuis ontslagen om met diezelfde middelen thuis behandeld te worden. Alma Tostmann: "Je moet dus eerder kijken naar de instroomcijfers in het ziekenhuis dan naar de totale bezetting."

Vandaag toonden de cijfers van de ziekenhuisopnames weer een stijging. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) nam de bezetting met 120 patiënten toe tot het hoogste niveau sinds begin februari. Ernst Kuipers van het LCPS tijdens een persmoment: "Er wordt gesproken over mogelijke versoepelingen, maar de ziekenhuisbezetting is hoger dan toen we in oktober en december besloten om juist meer maatregelen te nemen."