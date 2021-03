Zware beveiliging rond rechtbank vanwege komst Ridouan Taghi

Het is voor het eerst dat ook Taghi zelf in de rechtszaal verschijnt. Tot nu toe liet hij verstek gaan, maar zijn advocaat zei eerder tegen de NOS dat hij van plan is te komen omdat de rechtbank daar expliciet om heeft verzocht.

Vanmorgen vertrokken rond 07.15 uur twee helikopters vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Aangenomen wordt dat die Taghi naar de rechtszaal brachten. Ze landden een kwartier later in de buurt van de Bunker. Een ander gedetineerdentransport was eerder die ochtend over de weg vertrokken bij de EBI.

Beschuldigingen

Vandaag krijgen de zeventien verdachten in de zaak de mogelijkheid om te reageren op de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie. De groep zou zich bezig hebben gehouden met dertien verschillende moordopdrachten, waarvan zes liquidaties daadwerkelijk werden uitgevoerd.

In de krap bemeten Bunker worden tientallen mensen verwacht. Naast het grote aantal verdachten en hun raadslieden, is de zaal gevuld met vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Op de publieke tribune is plaats voor een beperkt aantal journalisten.

Uitgesteld

Eigenlijk had de zitting van vandaag al in februari zullen plaatsvinden. Maar vanwege de opkomst van de Britse variant van het coronavirus, mogelijke besmettingen in gevangenissen en het grote aantal aanwezigen bij het proces, vond de rechtbank het toen niet verantwoord.

Mogelijk wordt vandaag ook een begin gemaakt met een nieuw verhoor van kroongetuige Nabil B. Hij is al eerder op zitting ondervraagd door de verdediging van een van de verdachten.

Eén verdachte zal zeker ontbreken in de rechtszaal: Saïd R. Het OM beschouwt hem als een belangrijke partner van Ridouan Taghi. R. zit nog altijd vast in Colombia, waar hij wacht op uitlevering aan Nederland.