Hoofdverdachte Taghi morgen voor eerst bij Marengo-zaak, een van de grootste processen ooit

Nooit heeft Ridouan Taghi op een zitting in zijn zaak willen verschijnen, sinds hij anderhalf jaar geleden werd gearresteerd in Dubai. Morgen wordt hij voor het eerst zelf in de rechtbank verwacht.

"Omdat de rechtbank graag wil dat alle verdachten er zijn", zegt zijn advocaat Inez Weski. "Dus dan zullen we er allemaal zijn."

Morgenochtend start de rechtbank in Amsterdam met de inhoudelijke behandeling van het proces tegen Taghi en zijn 16 medeverdachten. Ze mogen dan reageren op de aanklacht. Eigenlijk was het de bedoeling om in februari te beginnen, maar de rechtbank stelde de zitting vanwege corona een maand uit.

Na drie jaar aan voorbereidende zittingen is het Marengo-proces uitgegroeid tot een van de spraakmakendste rechtszaken in Nederland ooit. Het past naadloos in het rijtje megaprocessen van de afgelopen jaren: liquidatieproces Passage (duur: tien jaar), de Holleeder-zaak (omvang dossier: half miljoen pagina's) en het MH17-proces (begrote kosten: 54 miljoen euro).

Zulke exacte getallen ontbreken voor het Marengo-proces, maar vast staat dat ook deze zaak afgemeten in tijdsduur, dossierpagina's en kosten gigantisch is. Na morgen volgen nog tientallen zittingsdagen, uitgesmeerd over het komende jaar. Pas in 2022 wordt een strafeis verwacht en uiteindelijk natuurlijk ook een uitspraak.