Zandvoort speelt nog altijd alles of niks: volle tribunes of steun van Formule 1

"Een tijdje terug kregen we de kijkcijfers over het afgelopen seizoen. Die zijn wereldwijd met iets meer dan 4 procent gedaald, in Nederland is het met 26 procent gestegen. De animo rond Max Verstappen is nog steeds enorm groot. Daarom is het denk ik voor de FOM hartstikke belangrijk om in Nederland te rijden."

'Wat is logisch?'

Dat Zandvoort dit jaar in september op de F1-kalender staat en niet langer in mei, lijkt sowieso al een belangrijke verandering. De organisatie in Zandvoort zette eind vorig jaar al in op een race later in het jaar.

"Toen we vorig jaar moesten doorschuiven naar 2021, gingen we met elkaar het gesprek aan", legt Van Overdijk uit hoe het contact met de FOM verloopt. "Wij hebben gedacht: wat is logisch? Met alles wat je op dat moment weet, dien je een verzoek in om wat later in het jaar op de kalender te staan."

Bekijk hieronder de kalender voor dit seizoen: