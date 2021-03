Ruim 150 demonstranten aangehouden bij demonstratie Museumplein

Bij een demonstratie op het Museumplein tegen de coronamaatregelen en tegen de Amsterdamse burgemeester Halsema zijn ruim 150 mensen aangehouden, de meesten voor het verstoren van de openbare orde. Dat meldt de politie vanavond.

Het Museumplein is de laatste weken herhaaldelijk gebruikt om te protesteren tegen de coronabeperkingen. Omdat die demonstraties niet zijn aangemeld bij de gemeente, of alleen op een andere plek in de stad mogen plaatsvinden, worden worden ze steeds door de politie ontbonden.

Ook vandaag gebeurde dat weer: in de middag kwamen enkele honderden mensen bijeen op het plein. Volgens de politie werd na een tijd iedereen gevraagd om weg te gaan en toen dat niet gebeurde, is er opgetreden met onder meer een waterkanon. Tegen 16.00 uur kwam een groep betogers terug op het Museumplein en ook aan die bijeenkomst werd door de politie een einde gemaakt.

Gisteren werden rond een protest tegen het coronabeleid op het Museumplein 58 mensen opgepakt. Die zijn inmiddels weer vrijgelaten.