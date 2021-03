'Buckingham Palace werkt aan diversiteitsbeleid'

Britse media melden dat Buckingham Palace stappen zet om de Britse monarchie te moderniseren als het gaat om diversiteit. Er zouden vergevorderde plannen zijn om het paleispersoneel te vragen naar hun ervaringen met vooroordelen binnen de paleismuren. Verder oriënteert het koningshuis zich op "onafhankelijke opvattingen" en manieren om beter om te gaan met zaken waarbij diversiteit een rol speelt. Daarbij zou aan etnische minderheden, gehandicapten en de homogemeenschap gevraagd worden om met suggesties te komen.

Het nieuws kwam naar buiten via de tabloid Mail on Sunday en is overgenomen door vrijwel alle grote Britse kranten en nieuwsorganisaties. Die melden allemaal dat dit proces al in gang is gezet voor het veelbesproken interview van prins Harry en zijn vrouw Meghan met Oprah Winfrey.

Timing geen toeval

In dat interview beweerden Harry en Meghan dat een lid van het Britse koningshuis voor de geboorte vroeg hoe donker de huid van hun zoon Archie zou kunnen zijn. Harry zei ook dat racisme een belangrijke factor was geweest bij de beslissing van het paar om naar Amerika te verhuizen.

"Het kan haast geen toeval zijn dat dit nieuws nu naar buiten komt", zegt correspondent Tim de Wit. "Dit moet je echt zien als het paleis dat zegt: de boodschap is aangekomen. Al moet ik er wel bijzeggen dat na het huwelijk van Harry en Meghan wel een begin is gemaakt met het kijken naar diversiteit binnen het koningshuis."