Straks geen bakje maar een zakje gehakt bij Jumbo om op plastic te besparen

Supermarktketen Jumbo verkoopt half-om-halfgehakt vanaf 1 april in een zakje in plaats van een bakje. Zo is volgens de supermarkt voor een verpakking van 500 gram 70 procent minder plastic nodig. Ook andere gehaktsoorten gaan uiteindelijk per zakje de schappen in. Dit moet een besparing van 300.000 kilo plastic op jaarbasis opleveren.

Of het geen geknoei wordt met zo'n zakje moet nog blijken, maar volgens woordvoerder Suzanne van der Vaart van Jumbo zou het gebruiksgemak hetzelfde moeten zijn of zelfs een verbetering moeten opleveren: "Het zakje heeft een kartelrandje aan de bovenkant waardoor het makkelijk te openen is. Het gehakt glijdt dan zo in de pan".

Ook op de afdeling groente en fruit worden de verpakkingen onder de loep genomen. Zo wordt het blauwe bakje van de champignons doorzichtig, omdat dat beter te recyclen is, en de bananen worden straks bij elkaar gehouden door een papieren bandje in plaats van plastic. Zo'n kleine aanpassing kan een besparing van 19.000 kilo plastic op jaarbasis opleveren, zegt Jumbo.

Het zal zeker tot dit najaar duren voordat alle wijzigingen zijn doorgevoerd: "Voor het aanpassen van een verpakking moet de hele productielijn worden aangepast en dat is een flinke operatie", zegt Van der Vaart.

Opeten of weggooien

Helemaal plasticvrij zullen de verse producten niet snel worden. Vershoudfolie kan het verschil maken tussen opeten of weggooien. Zo verliest een komkommer zonder plastic huls binnen drie dagen al tien procent van zijn gewicht. En voedselverspilling is ook niet goed voor het milieu.

Eerder keken onder meer Lidl en Albert Heijn al naar de plastic verpakkingen. De supermarkten hebben in een brancheplan met elkaar afgesproken om in 2025 20 procent minder verpakkingsmateriaal in de winkel te gebruiken en 95 procent van de verpakkingen moet dan recyclebaar zijn.