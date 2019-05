Ook bananen en paprika's plasticloos in de schappen bij Albert Heijn

Albert Heijn is van plan om in de loop van dit jaar te stoppen met plastic om paprika's, bananen, rode puntpaprika's en bospeen. De supermarkt verwacht zo 270.000 kilo plastic per jaar te besparen. AH heeft dit besloten na een test die sinds eind maart liep op de groente- en fruitafdeling van een filiaal in Hoofddorp.

Etenswaren zijn vaak verpakt in plastic. Supermarkten hebben al gezegd dat ze van plastic verpakkingen af willen en hebben beloofd dat er in 2025 20 procent minder plastic verpakkingen in de schappen liggen. Albert Heijn heeft zich nu een vermindering van 25 procent ten doel gesteld.

Volgens Albert Heijn werd al 300.000 kilo plastic bespaard met de 'topseal'-verpakking op zacht fruit in plaats van een bolle deksel, en 209.000 kilo op waterflesjes van het huismerk.

Ook supermarktketen Plus heeft maatregelen genomen om die doelstelling te halen. Daar worden rode paprika's en komkommers sinds kort niet meer in plastic verpakt. Ook onderzoekt Plus de mogelijkheden van recyclebaar en afbreekbaar verpakkingsmateriaal.

Vernevelaar

Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten de veranderingen niet van de een op de andere dag zullen merken. Die moeten eerst afgestemd worden met telers en leveranciers. "Het hangt af van de hele keten."

In 150 winkels gebruikt de supermarkt een vernevelaar om de producten koel te houden. Ze worden dan besproeid met mist, waardoor groente langer vers blijft, ook als die in plastic verpakt zitten. Plus gebruikt die techniek ook al. Het effect ervan is hieronder te zien: