Waarom een komkommer in folie zit (en meer over plastic in supermarkten)

Een andere reden dat uitbannen er niet inzit, is het gemak waar we met zijn allen aan gewend zijn, zegt Palland. "Dat maakt het lastig om al dit soort verpakkingen uit de supermarkt te weren. Als je alles los gaat verkopen, pakken mensen weer die gratis dunne plastic zakjes." Verhagen: "Sperzieboontjes uit Kenia gooi niet zomaar los in je tas."

Maar je hoeft natuurlijk niks los in je tas te gooien als er een alternatief is: afbreekbaar plastic bijvoorbeeld. "Dat kan je maken op plantaardige basis", legt Bolck uit. "Dus zonder fossiele grondstoffen te gebruiken."

Dit klinkt positief, maar Verhagen ziet beren op de weg. "De CO2-belasting is hoger dan van normaal plasticfolie en is bovendien niet per se makkelijk om te hergebruiken. Dat kan niet gewoon op de composthoop namelijk, het moet in een industriële installatie worden gecomposteerd."

Ontlasting

Maar hij heeft wel een ander alternatief dat hem meer aanspreekt: kunststof gemaakt van rioolslib. "Bacteriën zetten wc-papier en ontlasting om in het plastic pha, dat dan weer afbreekbaar is. Tegen 2025 hopen we dat op grote schaal te kunnen maken in Nederland."

Dat duurt nog wel even, dus tot die tijd heeft Bolck een handzaam advies: "gebruik gewoon zomin mogelijk plastic".