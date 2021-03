Turkije: Griekse kustwacht jaagt migranten de zee in, drie doden

In een Turkse verklaring staat dat de Griekse kustwacht de spullen van de migranten heeft afgepakt. Daarna zouden de zeven met tiewraps zijn geboeid en zonder reddingsvest of opblaasbootje terug de zee in zijn gejaagd.

Griekenland heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Uitgerekend vandaag hield de Turkse president Erdogan een videoconferentie met EU-leiders over samenwerking en stabiliteit in de regio. Volgende week staat de relatie met Turkije op de agenda van een EU-top.

Het onder dwang terugsturen van migranten door Griekenland naar Turkije vindt al jaren plaats, lange tijd vooral op de landsgrens maar later ook op zee. Mensenrechtenorganisaties stellen dat deze zogeheten pushbacks op grote schaal plaatsvinden. Ook klagen zij erover dat Europese landen en de Europese Unie zich stil houden over de praktijken.

