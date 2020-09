Migranten opgepakt op Griekse grond en in vlot op zee gezet, 'Alsof we beesten waren'

Gruber van Josoor vindt het zorgwekkend. "Pushbacks zijn altijd illegaal. Als we het internationaal recht serieus nemen, alle verdragen die we als Europa hebben getekend om mensen het recht te geven om asiel aan te vragen, mag dit nooit gebeuren. En met deze methodes worden mensen ook nog eens in direct gevaar gebracht op zee."

Of de gemaskerde mannen, waar Sumaya en ook andere migranten het over hebben, in opdracht van de Griekse kustwacht werken is niet zeker. Ze duiken al jaren op aan de landsgrens tussen Griekenland en Turkije. Mannen met bivakmutsen die geweld niet schuwen. Onderzoeksjournalisten van Bellingcat en Lighthouse Reports onderzochten foto's en filmpjes waar ze op te zien zijn. Ze vonden bewijs dat hun boten van een merk zijn waar ook de Griekse kustwacht een contract mee heeft.

'Het vuile werk'

De Griekse regering ontkent stellig dat ze iets met de pushbacks te maken heeft. Premier Mitsotakis zei onlangs in een interview met CNN dat de claims simpelweg niet waar zijn en het Turkse propaganda is om Griekenland in een kwaad daglicht te zetten.

Mensenrechtenorganisaties, ook Griekse, rapporteren pushbacks al jaren. Er is geen twijfel meer dat ze op grote schaal plaatsvinden, zegt Eva Cossé van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in Athene. Het baart haar zorgen dat de Europese Unie erover zwijgt. "De EU en de lidstaten zijn al jaren stil over pushbacks. Daar is wel een verklaring voor: het lost een probleem op voor Europa. Griekenland doet hier het vuile werk voor de Europese Unie en iedereen kijkt weg."

Het Griekse ministerie van Maritieme Zaken zei onlangs wel op een persconferentie dat Griekenland in augustus heeft voorkomen dat 3000 mensen het land konden bereiken. Hij ging niet in op de manier waarop Griekenland dat heeft gedaan. Mensenrechtenorganisaties zien het als extra bewijs dat Griekenland actief bootjes op zee terugduwt naar Turkse wateren.

'Een droom'

Sumaya en haar groep worden, net als vele anderen, gered door de Turkse kustwacht. In Turkije worden ze opgevangen en geregistreerd. In de praktijk verdwijnen de meeste migranten daarna zonder verblijfsstatus in armoedige wijken in grote steden. Sumaya's hoop, een veilig nieuw leven in Duitsland, stopt hier voorlopig. "Het was allemaal maar een droom", zegt ze zachtjes. "Ik zal daar nooit komen."

De Griekse autoriteiten hebben niet gereageerd op vragen van de NOS.