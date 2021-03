De nieuwe politieke kaart van Nederland: 'Kloof tussen centrum en periferie groeit'

BIJ1, een andere nieuwkomer in de Tweede Kamer, leunt sterk op kiezers in Amsterdam. Dat was in 2017 ook zo toen ze onder de naam Artikel 1 meededen. Toch is juist in Amsterdam de groei deze keer relatief gezien beperkt.

"De winst is nu vooral groot in andere studentensteden. Waar de partij in Amsterdam ongeveer 2,5 keer zo groot lijkt te worden als de vorige keer, gaat het in Utrecht om een verzesvoudiging en in Wageningen zelfs een vertwaalfvoudiging", zegt De Voogd.

Nieuwkomer Volt doet het goed in steden en randgemeenten met veel hogeropgeleiden waar ook D66 sterk vertegenwoordigd is. "In een diagonaal door het midden van het land en bijvoorbeeld in en om Eindhoven en Groningen."

De BoerBurgerBeweging scoort over het algemeen goed in plattelandsgebieden waar het CDA van oudsher al groot is, met een nadruk op het noorden en oosten. Vooral in een ruime kring van plattelandsgemeenten rond Deventer, waar lijsttrekker Caroline van der Plas woont, zijn de scores opvallend hoog, en de verliezen voor het CDA groot.

Bekijk hieronder het percentage stemmen dat de nieuwkomers hebben gehaald: