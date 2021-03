Shell vrijgesproken van corruptie bij aanschaf exploitatie Nigeriaans olieveld

Een Italiaanse rechter heeft Shell vrijgesproken van corruptie bij de verwerving van exploitatierechten voor een olieveld voor de kust van Nigeria. Het olie- en gasbedrijf werd samen met het Italiaanse oliebedrijf Eni vervolgd omdat bij de aankoop geld zou zijn weggesluisd naar politici en tussenpersonen.

De twee bedrijven betaalden in 2011 zo'n 1,3 miljard euro voor het olieveld. De toenmalige Nigeriaanse regering heeft het bedrag vervolgens doorgesluisd naar een bedrijf van een voormalige olieminister, die was veroordeeld wegens witwassen. Shell zou op voorhand hebben geweten dat het geld daar terecht zou komen, maar de multinational heeft dat altijd tegengesproken.

Aan de uitspraak ging een proces van ruim drie jaar vooraf. De aanklagers eisten behalve boetes van 900.000 euro voor de beide oliemaatschappijen celstraffen voor een drietal topmannen. Tegen oud-Shell-topman Malcolm Brinded was zeven jaar en vier maanden geëist. Hij regelde ten tijde van de transactie de exploitatierechten. Tegen topman Descalzi van Eni en oud-topman Scaroni werd acht jaar cel geëist, maar zij zijn alle drie vrijgesproken.

Hoger beroep

Shell-topman Ben van Beurden is blij met het vonnis, maar noemt de rechtszaak "een moeilijke leerervaring". Zo is het niet alleen van belang of Shell de letter van de wet netjes opvolgt, maar ook of "de bredere verwachtingen van de samenleving" worden nageleefd, aldus Van Beurden.

Nigeria is juist teleurgesteld en verrast over de vrijspraak. "Wij willen dat alle betrokkenen bij deze fraudezaak verantwoordelijk worden gehouden", schrijft de regering in een verklaring. Nigeria overweegt in hoger beroep te gaan.

In januari werd Shell aansprakelijk gesteld in een andere zaak met betrekking tot Nigeria. Het bedrijf moet vier Nigeriaanse boeren schadevergoedingen betalen vanwege olielekkages, waardoor de gedupeerden landbouwgrond en visgebieden verloren.