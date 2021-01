Shell aansprakelijk voor olievervuiling in Nigeria, moet boeren betalen

Oliedieven

Shell zei tijdens het proces dat de lekkages worden veroorzaakt door sommige inwoners en lokale bendes, die moedwillig gaten maken in de leidingen om de olie te stelen. Ook zei het moederbedrijf van Shell dat het niet rechtstreeks verantwoordelijk is, omdat de dagelijkse leiding in handen is van dochterbedrijf Shell Nigeria.

Shells claim dat de lekkages door oliedieven komen, noemt het gerechtshof weliswaar "de meest waarschijnlijk hypothese", maar omdat hard bewijs daarvoor ontbreekt, is het oliebedrijf toch aansprakelijk.

Het olieconcern is hierover teleurgesteld. "Wij blijven geloven dat de lekkages komen door sabotage", staat in een verklaring. "Ongeacht de oorzaken blijven we gebieden na lekkages schoonmaken."

De boeren en Milieudefensie krijgen geen gelijk in hun claim dat de sanering van de vervuilde gebieden onder de maat is. Volgens het gerechtshof was de mate van vervuiling na de sanering weer binnen de normen. Wel is het mogelijk dat in de schadevergoeding een bedrag wordt opgenomen voor verder herstel van de vervuilde grond.

Eén van de getroffen boeren, Chief Fidelis Oguru, laat zien dat hij en zijn dorpsgenoten nog steeds last hebben van het olielek uit 2005: