Is het besluit om prikken met het AstraZeneca-vaccin op te schorten wel proportioneel?

Middeldorp is niet verbaasd dat het CBG reageert op de meldingen over de combinatie van tromboseachtige klachten en een tekort aan bloedplaatjes. "Dat is een beeld dat hoort bij een ernstige aandoening, trombotische microangiopatie, en kan levensbedreigend zijn. Dat zie je maar zelden out of the blue optreden. Meestal hebben patiënten onderliggend lijden."

Middeldorp onderkent dat er een verband kan zijn met de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, maar vindt dat geen reden om een belangrijk deel van het vaccinatieprogramma daarom op te schorten. "Je ziet dit ziektebeeld relatief vaak bij ernstige covid-19. We krijgen elke dag nog zoveel patiënten binnen, we zitten in de derde golf, dan kun je dit echt niet twee weken stilleggen."