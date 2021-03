OM eist celstraf tegen 'meedogenloze drugshandelaar' Rico de Chileen

Het Openbaar Ministerie eist veertien jaar cel tegen 'Rico de Chileen', een veronderstelde Amsterdamse topcrimineel. De man wordt door het OM gezien als een belangrijke zakenpartner van Ridouan Taghi.

Het proces tegen de 47-jarige Richard R. vindt onder zware beveiligingsmaatregelen plaats in Amsterdam. Hij staat terecht voor het leidinggeven aan een criminele organisatie en het witwassen van zo'n tien miljoen euro.

Het OM denkt dat hij zijn geld verdiende met cocaïnehandel. De politie vond anderhalf miljoen euro in een schoenendoos, naast wapens en gedetailleerde administratie die inzicht bood in het geld dat R. zou hebben verdiend. In een bedrijf van familie werden resten cocaïne gevonden, maar concrete drugstransporten worden hem niet ten laste gelegd.

Meedogenloze speler

Justitie beschrijft hem als een zware crimineel met contacten in de bovenste regionen van de internationale drugshandel. Zo kwam R. regelmatig in Colombia en Dubai en zou hij banden hebben met Ierse en Italiaanse criminelen. Het OM denkt dat hij nauw samenwerkte met Ridouan Taghi en de tot levenslang veroordeelde Naoufal F.

Op zitting wilde 'Rico' niet zeggen of hij deze mannen kent. Zelf stelt de Amsterdammer van Chileense afkomst dat hij handelt in horloges en onroerend goed, niet in drugs. Ook zou hij een geldwisselkantoor in Colombia hebben gehad.

Het Openbaar Ministerie gelooft daar weinig van en noemt hem een "grote en meedogenloze speler" in het criminele milieu. Het OM denkt dat Richard R. ook opdracht gaf voor liquidaties. Zo zou hij samen met Taghi gesproken hebben over de moord op misdaadblogger Martin Kok, omdat die hun namen op internet had gezet.

Tweede proces

De officier van justitie bracht ook de onthoofding van Nabil Amzieb in 2016 ter sprake. Nog geen tien minuten nadat in het tv-programma Opsporing Verzocht te zien was geweest hoe iemand het hoofd van het slachtoffer achterliet bij een shisha-lounge, liet Naoufal F. aan 'Rico' weten dat niemand herkenbaar in beeld was, schetste de officier.

Het OM werkt nog aan een tweede rechtszaak, waarin Richard R. vervolgd moet gaan worden voor zijn rol bij liquidaties. Maar omdat Chili hem heeft uitgeleverd op verdenking van witwassen, moet de rechter in Chili eerst toestemming geven voor een nieuwe vervolging voor moord. Dat is nog niet gebeurd.

Het Openbaar Ministerie haalt veel bewijs uit gesprekken die Richard R. via versleutelde communicatienetwerken zou hebben gevoerd met onder anderen Taghi. Zijn advocaat vindt dat het OM de gesprekken verkeerd interpreteert.