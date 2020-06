'Rico de Chileen', crimineel met contacten van Colombia tot Napels, voor de rechter

Zijn naam zal bij weinig mensen een belletje doen rinkelen. Toch wordt Richard R., beter bekend als 'Rico de Chileen', beschouwd als een grote speler in het criminele milieu. Volgens het Openbaar Ministerie werkte hij nauw samen met topcrimineel Ridouan Taghi, die in december vorig jaar in Dubai werd opgepakt.

Vandaag en de komende dagen staat de 46-jarige R. terecht in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Hoewel het OM denkt dat hij diep in de cocaïnehandel zat en ook opdracht gaf voor moorden, houdt justitie het in deze zaak hoofdzakelijk bij de beschuldiging van het witwassen van 10 miljoen euro.

Dat R. al twee jaar in voorarrest zit in de extra beveiligde gevangenis in Vught, geeft aan dat de autoriteiten hem zien als vluchtgevaarlijk. Eerdere zittingen bij de rechtbank vonden plaats onder zware politiebewaking.

Zijn bijnaam 'de Chileen' dankt Rico aan zijn dubbele nationaliteit: hij heeft een Nederlands en een Chileens paspoort. Hij was zeven toen zijn ouders vluchtten uit zijn geboorteland. Het gezin kwam terecht in Amsterdam-Noord.

Erin geluisd

Toen hij in de twintig was dook zijn naam volgens Het Parool voor het eerst op in onderzoeken naar drugshandel. Vermoedelijk fungeerde R. als schakel tussen Colombiaanse cocaïnehandelaren en afnemers in Amsterdam.

Zo kreeg hij in 1997 het aanbod om een partij van 115 kilo coke op te pikken en de verdere afhandeling in Nederland voor zijn rekening te nemen. Wat Richard R. niet wist, was dat hij erin werd geluisd. Een informant van de politie speelde door dat het transport eraan kwam.

Nietsvermoedend maakte R. afspraken om de coke op te pikken en enkele honderdduizenden guldens af te rekenen voor het transport. Zodra de drugs werden overhandigd, werd R. met enkele handlangers gearresteerd.

Zelf beweerde R. dat hij onder druk was gezet om mee te doen, maar volgens de politie kwam hij professioneel en geroutineerd over. Bovendien had hij een undercoveragent toevertrouwd dat hij al twintig eerdere transporten begeleid had. Rico de Chileen werd veroordeeld tot elf jaar cel: de rechter geloofde niet dat de Colombianen zo'n klus aan de eerste de beste zouden toevertrouwen.

Hard bewijs ontbrak

Na zijn vrijlating in 2005 wist R. jarenlang uit handen van de opsporingsdiensten te blijven, ook al vermoedde de politie dat hij nog steeds volop in de cocaïnehandel zat. Agenten zagen hem een keer tassen vol geld aan iemand overhandigen en hij zou heen en weer pendelen tussen Amsterdam, Spanje, Zuid-Amerika en Dubai.